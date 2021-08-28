Путин выразил Токаеву соболезнования в связи с последствиями взрывов на военном складе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи со взрывами на военных складах в Жамбылской области. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в субботу.

Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

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"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области", - говорится в сообщении.

Также Путин просил "передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. Была организована эвакуация жителей близлежащих сел. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, пострадали 98.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.