Володин считает, что заявление Кулебы по Поклонской стоило бы рассмотреть в ЕСПЧ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим заявлением по возможному назначению послом РФ депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской продемонстрировал готовность украинских властей притеснять своих же граждан. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, заметив, что слова Кулебы стоит рассмотреть в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь".

"Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ", - написал Володин.

По словам спикера, "подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам". Володин заметил, что к таким мерам относятся лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах, дискриминация русскоговорящих украинцев, вытеснение русского языка, блокада Крыма, где находились и граждане Украины, применение силы и оружия против собственного народа. "Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им "испортить жизнь", - указал он.

"Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств - сложно сказать. С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима", - считает Володин.

В заключение он призвал "не беспокоиться" за Поклонскую. "Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже", - резюмировал председатель Госдумы.

Возможное назначение Поклонской

Поклонская, занимающая пост зампредседателя думского комитета по международным делам, в своем Telegram-канале поблагодарила спикера за поддержку.

Как сообщило ранее издание РБК, кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане.

Поклонская в мае подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". О новом месте работы она не сообщала, отметив, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет "красивый, еще красивее", чем во времена работы прокурором Крыма.

Свое возможное назначение депутат комментировать не стала. При этом как сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, Поклонская ранее не исключала, что будет работать послом.