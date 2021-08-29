В регионах России стартует досрочное голосование в труднодоступных местностях и на судах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в сентябре стартует в воскресенье в труднодоступных или отдаленных местностях российских регионов, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Также начинается голосование в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

Согласно закону, избиркомы могут организовать досрочное голосование не ранее чем за 20 дней до дня голосования, то есть в этом году - с 29 августа. Как сообщили ТАСС в ЦИК, проголосовать досрочно в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах смогут избиратели 11 регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. При этом в Калининградской области досрочное голосование будет организовано только для групп избирателей, находящихся на судах.

Члены избирательных комиссий будут добираться до жителей труднодоступных территорий в этих регионах с помощью авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. Традиционно активное содействие в организации досрочного голосования комиссиям оказывают органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов РФ и МЧС России.

Кроме того, 3 сентября начнется досрочное голосование на выборах в Госдуму для групп российских избирателей на зарубежных участках. Ранее в ЦИК сообщали, что россияне, которые будут находиться за рубежом с 17 по 19 сентября, смогут проголосовать досрочно и в дни голосования на одном из 348 избирательных участков, расположенных в 143 странах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.