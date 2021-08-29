В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах главы региона и в Госдуму

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов Госдумы началось в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС секретарь избирательной комиссии региона Оярс Машков.

"Досрочное голосование в труднодоступных и удаленных местностях началось. Вертолет сегодня вылетел на метеостанцию в Хабаровском районе", - сказал Машков.

Досрочное голосование продлится до 16 сентября. Участие в нем, по уточненной информации, примут более 3,9 тыс. человек, оно пройдет в 12 районах, а также в городе Хабаровске на острове Большой Уссурийский. Свои голоса за кандидатов до начала выборов смогут отдать работники метеостанций, предприятий горной и рыбной промышленности и лесозаготовки, оленеводы, жители отдаленных поселений.

До части избирателей члены комиссий будут добираться на лодках, судах на воздушной подушке, вездеходах, автомобилях повышенной проходимости, а также вертолетом. В целом на досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях будет направлено свыше 20 млн рублей. Досрочное голосование также будет организовано на судах, которые в дни выборов будут находиться в плавании. Будет открыто около десятка таких участков по краю.

В единый день голосования 19 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы в органы местного самоуправления, жители региона будут выбирать депутатов Госдумы, Краевой думы, а также губернатора края.