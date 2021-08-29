Песков заявил, что Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный в Амурской области. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что Путин на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2-4 сентября на острове Русский. Также в программе рабочей поездки президента будут и другие мероприятия во Владивостоке.