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Российская креативная неделя

Захарова считает, что западные соцсети "скручивают счетчик" подписчиков ее аккаунтов

По словам официального представителя МИД РФ, она заметила, что несмотря на размещение интересного материала, число подписчиков начинает снижаться

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как западные социальные сети "скручивают счетчик" подписчиков ее аккаунтов, несмотря на размещение материала, который востребован у аудитории.

"Я обожаю смотреть, как западные социальные сети, в которых я присутствую, борются с моими подписчиками. Это очень увлекательное зрелище, - отметила она в воскресенье на дискуссии в рамках Российской креативной недели. - Несколько лет назад я думала, что мне кажется. Я не понимала, в чем дело. Но вы представляете: ты берешь какую-то очередную тысячу подписчиков, эта цифра держится пару дней, и потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, который как материал набирает количество просмотров, количество подписчиков начинает снижаться".

По словам дипломата, несмотря на органический выбор аудитории в пользу ее контента, движки и модераторы социальных сетей на Западе буквально в ручном режиме "начинают просто "скручивать счетчик".  "Это выражение наше, но очень подходит к западным платформам, - подчеркнула Захарова. - Я не веду ни одной социальной сети - ни своей личной, ни министерства иностранных дел, - поощряя это каким-то материальным образом. Мы ни за что не платим. Мы не платим посредникам за накрутку, мы не платим за рекламу".

Как отметила дипломат, в российском дипведомстве "давно доказали всем, что даже очень неэмоциональный контент, неэмоциональное содержание в государственных рамках, действительно имеющее некое ограничение, может быть интересно".  "При этом, мы зафиксировали, что с нами борются реально вручную", - подчеркнула Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРоссийская креативная неделя
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