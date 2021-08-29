Захарова считает, что западные соцсети "скручивают счетчик" подписчиков ее аккаунтов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как западные социальные сети "скручивают счетчик" подписчиков ее аккаунтов, несмотря на размещение материала, который востребован у аудитории.

"Я обожаю смотреть, как западные социальные сети, в которых я присутствую, борются с моими подписчиками. Это очень увлекательное зрелище, - отметила она в воскресенье на дискуссии в рамках Российской креативной недели. - Несколько лет назад я думала, что мне кажется. Я не понимала, в чем дело. Но вы представляете: ты берешь какую-то очередную тысячу подписчиков, эта цифра держится пару дней, и потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, который как материал набирает количество просмотров, количество подписчиков начинает снижаться".

По словам дипломата, несмотря на органический выбор аудитории в пользу ее контента, движки и модераторы социальных сетей на Западе буквально в ручном режиме "начинают просто "скручивать счетчик". "Это выражение наше, но очень подходит к западным платформам, - подчеркнула Захарова. - Я не веду ни одной социальной сети - ни своей личной, ни министерства иностранных дел, - поощряя это каким-то материальным образом. Мы ни за что не платим. Мы не платим посредникам за накрутку, мы не платим за рекламу".

Как отметила дипломат, в российском дипведомстве "давно доказали всем, что даже очень неэмоциональный контент, неэмоциональное содержание в государственных рамках, действительно имеющее некое ограничение, может быть интересно". "При этом, мы зафиксировали, что с нами борются реально вручную", - подчеркнула Захарова.