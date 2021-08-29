Источник: умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший депутат Государственной думы Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни в одном из фитнес-клубов в Москве от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота, депутатом Госдумы в 2007-2011 годах.