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Источник: умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца
Михаил Ненашев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Михаил Ненашев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший депутат Государственной думы Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни в одном из фитнес-клубов в Москве от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота, депутатом Госдумы в 2007-2011 годах.

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