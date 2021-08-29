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Губернатор Воронежской области подтвердил смерть экс-депутата Госдумы Михаила Ненашева

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что Ненашев умер в одном из фитнес-клубов в Москве от остановки сердца, ему был 61 год
Губернатор Воронежской области Александр Гусев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Воронежской области Александр Гусев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы, председатель Общероссийского движения поддержки флота, уроженец Воронежской области Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни, сообщил в воскресенье губернатор региона Александр Гусев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ненашев умер в одном из фитнес-клубов в Москве от остановки сердца.

"С огромной горечью узнал сейчас о безвременной кончине Михаила Петровича Ненашева. Он был доблестным офицером и истинным гражданином, на протяжении всей жизни сохранившим преданность российскому флоту и искренне радеющим за судьбу страны. Жители Воронежской области, уроженцем которой он был, не забудут о нем. Передаю слова сочувствия родным и близким Михаила Петровича, всем его друзьям, коллегам, соратникам", - цитирует пресс-служба правительства Воронежской области Гусева.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота, депутатом Госдумы в 2007-2011 годах.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичНенашев, Михаил Федорович
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