Губернатор Воронежской области подтвердил смерть экс-депутата Госдумы Михаила Ненашева

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы, председатель Общероссийского движения поддержки флота, уроженец Воронежской области Михаил Ненашев умер на 62-м году жизни, сообщил в воскресенье губернатор региона Александр Гусев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что Ненашев умер в одном из фитнес-клубов в Москве от остановки сердца.

"С огромной горечью узнал сейчас о безвременной кончине Михаила Петровича Ненашева. Он был доблестным офицером и истинным гражданином, на протяжении всей жизни сохранившим преданность российскому флоту и искренне радеющим за судьбу страны. Жители Воронежской области, уроженцем которой он был, не забудут о нем. Передаю слова сочувствия родным и близким Михаила Петровича, всем его друзьям, коллегам, соратникам", - цитирует пресс-служба правительства Воронежской области Гусева.

Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он являлся председателем Общероссийского движения поддержки флота, депутатом Госдумы в 2007-2011 годах.