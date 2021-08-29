Шойгу рассказал, что у него с Путиным "есть взаимопонимание"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что у него есть взаимопонимание с президентом страны Владимиром Путиным.

"Действительно, взаимопонимание есть, но я <...> не считаю возможным такими вещами делиться о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал министр в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

По итогам съезда "Единой России" 19 июня Шойгу по предложению Путина вошел в общефедеральную часть списка "Единой России". "Я не предполагал, что буду участвовать в каких-либо выборах, - отметил министр. - Но знаете, предложение президента в этой части - это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь первое желание - это выполнить эту задачу".

Шойгу добавил, что после такого предложения президента почувствовал волнение, ведь партийный этап его жизни был около 15 лет назад. "Когда ты возвращаешься туда, а там уже новые люди <...>. Надеюсь, справимся с этими задачами", - заключил он.

Путин и Шойгу не раз проводили вместе время на отдыхе в сибирской тайге. Последний раз такой совместный отдых состоялся в конце марта, тогда они совершали пешие прогулки и поездки на вездеходах. Во время отдыха президент также посетил мастерскую министра для работ по дереву.