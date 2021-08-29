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Смена власти в Афганистане

В посольстве России призвали направлять заявки на вылет из Кабула по электронной почте

В диппредставительстве отметили, что желающие попасть на спецрейсы должны направить копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Посольство России в Кабуле просит граждан РФ и стран ОДКБ, желающих вылететь из Афганистана вывозными спецрейсами, направить заявки в электронном виде на специальный адрес электронной почты.

В сообщении в Facebook диппредставительства обращается внимание, что вылететь в Россию вывозными рейсами могут граждане РФ, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами России; лица, имеющие действительный вид на жительство в РФ. Кроме того, воспользоваться данными рейсами могут граждане стран - членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана).

Как подчеркивают в посольстве, желающие попасть на спецрейсы должны направить на электронную почту: rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон. "В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Теги
АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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