Кабулов заявил, что Россия будет налаживать контакты с талибами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия налаживает отношения с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и считает необходимым поддерживать нормальные связи с любой властью в Афганистане. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканал " Россия-24 ", отвечая на соответствующий вопрос.

"Во-первых, мы уже налаживаем [отношения с представителями новой власти], в Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство, - сказал он. - Такие связи у нас налажены давно. И мы будем [и далее их] налаживать".

"Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане", - подчеркнул спецпредставитель президента России. "Понятно, у нас, как и у многих, есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека, но при всем при этом надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядке и прочем".

Кабулов отметил, что Россия всегда говорила о том, что у афганцев есть свое восприятие демократии, "свои традиционные институты, которые можно условно считать демократическими". "А то, что им навязывалось в течение 20 лет, оно и рухнуло, развалилось на наших глазах", - добавил он.

По мнению Кабулова, нельзя исключать возможности новых авиаударов США по территории Афганистана. "Такие ситуации нельзя исключать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия рассчитывает, что оставленное военными США в Афганистане оружие не будет использоваться для новой гражданской войны в стране. "Надеюсь, что оружие, оставленное американцами, пойдет пока еще на склады и не будет использовано в дальнейшей гражданской войне, которая, слава богу, прекратилась в Афганистане на данный момент. Но мы должны задуматься о дальнейшей судьбе этого оружия", - сказал он.

Кабулов отметил, что РФ готова принимать участие в обсуждении социально-экономической реабилитации Афганистана.

"Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать", - сказал он.

"Надо будет собирать представительную международную конференцию, которая будет обсуждать, какие именно проекты надо решать. Это не только приоритет России, но и многих других государств, - отметил Кабулов. - Мы должны не просто клеймить и осуждать производство наркотиков на территории Афганистана, мы должны предлагать альтернативу, поддержанную соответствующими финансово-экономическими инструментами".