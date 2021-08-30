Видеонаблюдатели на выборах получат почти 55 тыс. аккаунтов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники видеонаблюдения на выборах в сентябре в общей сложности получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Об этом на заседании Центризбиркома России в понедельник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву [у них своя система наблюдения], как минимум 54 849 аккаунтов [получат участники видеонаблюдения]", - сказала Памфилова.

Она отметила, что участниками системы видеонаблюдения станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, а также центры общественного наблюдения в субъектах РФ, где в слежении за голосованием может принять участие любой желающий, который прошел необходимое обучение. Кроме того, доступ к видеотрансляциям получат уполномоченные по правам человека в федеральном центре и регионах, а также Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам Памфиловой, в трансляциях будет предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи "для возможности оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения". Она напомнила, что средствами видеонаблюдения будут оснащены более 50 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий во всех 85 субъектах РФ.

"Масштаб охвата видеонаблюдения беспрецедентный - это в общей сложности более 96% избирательных комиссий, на которых потенциально смогут проголосовать где-то до 96%, а то и до 98% потенциальных избирателей. Видеотрансляция, видеофиксация, запись будет идти непрерывно на протяжении трех суток, это более 70 часов", - отметила глава ЦИК. При этом срок хранения видеозаписей увеличен по сравнению с выборами депутатов Госдумы 2016 года и составляет один год, уточнила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.