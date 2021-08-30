В МИД РФ сообщили о готовности к сотрудничеству с Великобританией по Афганистану

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с Великобританией по Афганистану в той мере, в какой готов Лондон. Об этом заявил ТАСС в понедельник директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами настолько, насколько готовы они", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, контакты между Москвой и Лондоном по Афганистану в настоящее время идут по линии ООН.

В воскресенье британский дипломатический источник сообщил ТАСС, что Великобритания признает необходимость совместной работы с Россией и КНР на афганском направлении с учетом возможностей Москвы и Пекина повлиять на новые власти в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.