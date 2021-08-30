Раздел "Обучение" на портале видеонаблюдения на выборах в Госдуму откроется 6 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Раздел "Обучение" на портале видеонаблюдения на выборах в Госдуму для кандидатов, политических партий и региональных отделений станет доступным с 6 сентября. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на совещании в Центральной избирательной комиссии России.

"6 сентября стартует обучение, то есть будет предоставлен доступ к самому порталу видеонаблюдения, будет предоставлен доступ к разделу "Обучение", там будут обучающие видеоролики, обучающие инструкции, материалы, которые позволят всем представителям политических партий, уполномоченных по правам человека, избирательных комиссий эти материалы и ролики освоить и быть уверенным пользователям портала видеонаблюдения", - отметил он.

Качанов также привел статистику кандидатов и политических партий, у которых открыт доступ к личному кабинету на портале госуслуг, согласно которой из 2 050 кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным округам, 1 948 (95%) из них имеют открытый личный кабинет на портале. Из 11 кандидатов-самовыдвиженцев по одномандатным округам доступ имеют 8 человек (73%), из 14 политических партий, выдвинувших зарегистрированные федеральные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов - 4 (29%). В то время как из 1 026 региональных отделений лишь 66 (6%) имеют доступ к личному кабинету на портале госуслуг.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.