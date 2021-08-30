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Единый день голосования

Москалькова пригласила иностранных омбудсменов в качестве экспертов на думские выборы

Приглашены омбудсмены из Нидерландов, Венгрии, Германии, Австрии, президент Европейского института омбудсменов и его заместитель, а также почти все уполномоченные по правам человека государств - участников СНГ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Омбудсмены восьми государств приглашены на думские выборы в качестве экспертов, сообщила на заседании Центризбиркома России в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Впервые мы приглашаем в качестве экспертов представителей других государств, омбудсменов восьми государств", - сказала она, пояснив, что приглашены омбудсмены из Нидерландов, Венгрии, Германии, Австрии, президент Европейского института омбудсменов и его заместитель, а также "практически все уполномоченные по правам человека государств - участников СНГ".

По словам Москальковой, иностранные омбудсмены посетят не только Москву, но другие регионы РФ. "Интерес огромный к нашим инновациям (видеонаблюдению на выборах, дистанционному электронному голосованию - прим. ТАСС), нашим новеллам, нас это очень радует", - отметила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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