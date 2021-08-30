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В Кремле ожидают Лукашенко с рабочим визитом в РФ в первой декаде сентября

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 30 августа по телефону "состоялось обсуждение текущих вопросов"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ в первой декаде сентября. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В первой декаде сентября планируются контакты [Владимира Путина] с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит. В том числе, в плане подготовки к этому визиту также [в понедельник по телефону] состоялось обсуждение текущих вопросов", - сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора в понедельник Путин тепло поздравил с днем рождения Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 67 лет. Лидеры затронули также вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. В поздравительной телеграмме своему белорусскому коллеге, опубликованной на сайте Кремля, Путин высоко оценил усилия Лукашенко по укреплению союзнических отношений между двумя странами, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также заверил, что белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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