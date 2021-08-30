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Смена власти в Афганистане
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Песков считает преждевременным говорить об изменении статуса движения "Талибан" в России

По словам представителя Кремля, "очень важно посмотреть, какие будут первые шаги талибов в руководстве Афганистана"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вопрос об изменении статуса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в России преждевременный, необходимо посмотреть на их первые шаги и дождаться формирования руководства. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что президент [России Владимир] Путин и в министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока идет очень непростой этап, связанный с продолжением завершения эвакуации иностранцев оттуда [из Афганистана] и афганцев, которые решили покинуть страну. Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов, - указал Песков. - Поэтому очень важно посмотреть, какие будут первые шаги "Талибана" в руководстве Афганистана, потом можно делать какие-то выводы".

Теги
АфганистанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСмена власти в Афганистане
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