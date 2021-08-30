Джабаров назвал ситуацию в Афганистане крупнейшей гуманитарной катастрофой века

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане очень тяжелая, она похожа на масштабнейшую гуманитарную катастрофу, какой еще не было в этом веке. Об этом заявил журналистам в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"На мой взгляд, очень тяжела ситуация [в Афганистане]. Похоже, это масштабнейшая гуманитарная катастрофа, которой мы еще не видели в этом веке", - сказал сенатор.

Он напомнил, что ранее Европа уже столкнулась с потоком беженцев из Ливии, Ирака и Сирии. "Мы помним, сколько было проблем. До сих пор эти проблемы не разрешились в полном объеме. А сейчас на наших глазах может произойти то же самое - исход многих афганцев из страны", - сказал Джабаров, отметив, что, по некоторым данным, уже до 4 млн афганцев покинули территорию страны.

"Куда пойдут эти люди? Это очень важный вопрос. Европейцы знают, что это такое, когда мигранты прибывают в огромном количестве. Они попытаются избежать притока", - продолжил первый зампред международного комитета СФ.

По его словам, существует опасность, что афганцы могут устремиться на север, туда, где находятся Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. "Я думаю, что такого наплыва беженцев они тоже не смогут принять, пристроить этих людей, оказать им посильную помощь. Там и так народ живет, мягко говоря, не очень богато, своих проблем хватает. Поэтому эта катастрофа может быть очень серьезной", - сказал Джабаров.

Он добавил, что уроки прошлого не пошли впрок американцам и их союзникам по НАТО, на совести которых лежит все происходящее в Афганистане. "Пришли они устанавливать демократию в Афганистане, чем это закончилось? Бегством этих войск. Они даже побросали своих некоторых граждан. Там до сих пор не закончилась эвакуация", - заключил сенатор.