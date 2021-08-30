Песков: развитие существующих городов Сибири и строительство новых одинаково важны для РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Развитие уже существующих сибирских городов и строительство в регионе новых имеют одинаковую важность для страны. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И то, и другое важно", - отметил Песков, комментируя идею министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости строительства в Сибири новых городов и мнение уральского полпреда Владимира Якушева, что в первую очередь надо развивать уже существующие населенные пункты.

Пресс-секретарь главы государства указал, что "развитие существующих городов, сформировавшихся центров экономической и общественной жизни - это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны".

"Но развитие страны требует и появления новых центров, новых городов, и в этом плане такая инициатива Шойгу представляется очень важной", - сказал Песков.

В начале августа Шойгу высказал мнение, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.