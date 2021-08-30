Лавров: США задались целью развалить единство мирового православия

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. РПЦ испытывает значительное давление со стороны США, которые поставили себе цель разрушить единство мирового православия. Это наблюдается сегодня на Украине, в Белоруссии и в ряде других стран и регионов, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Министр напомнил, что российское дипведомство тесно сотрудничает с РПЦ, которая имеет свои приходы во многих странах. "Она испытывает сейчас сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия.

Крайне вредную роль в этом играет константинопольский патриарх, который попытался расколоть, пока это несильно получилось, каноническую Украинскую православную церковь. Такие попытки сейчас наблюдаются и в отношении Белоруссии, и в отношении стран Средиземноморья, в частности Сирии, Ливана, и на Балканах, где Сербская православная церковь подвергается очень мощным атакам", - сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что РПЦ несет свои ценности за границу, что способствует достижению целей внешней политики РФ. "Прежде всего [это касается] отстаивания традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран. Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти, наших корней, генетического кода, если хотите", - добавил он.