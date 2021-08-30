ЦИК просит Верховный суд отменить регистрацию девяти кандидатов в Думу от "Яблока"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник принял постановление об обращении в Верховный суд РФ с административным иском об отмене регистрации девяти кандидатов в депутаты Госдумы из федерального списка партии "Яблоко".

Поводом для обращения в суд стала информация от Центробанка РФ, указывающая на владение иностранными финансовыми инструментами Никитой Есаковым, Иваном Добышем, Баясхаланом Чимитдоржиевым, Александрой Орловой, Михаилом Аркадьевым, Александром Амосовым, Дмитрием Семавиным, Еленой Плотниковой и Евгением Мартыновым, включенными в зарегистрированный федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

"После регистрации федерального списка кандидатов в ЦИК из Центробанка поступили сведения, что указанные кандидаты владеют иностранными финансовыми инструментами. ЦИК проинформировал об указанных обстоятельствах уполномоченных представителей партии "Яблоко", - сказал член ЦИК Антон Лопатин, добавив, что партия не представила в ЦИК дополнительные документы по этим девяти кандидатам.

В свою очередь зампред ЦИК Николай Булаев отметил, что на момент вступления в избирательную кампанию эти кандидаты не предоставляли информацию о владении иностранными финансовыми инструментами. "Они дали справку о том, что "не владею, не храню". Мы запросили повторную информацию у ЦБ по состоянию на 26 июля. ЦБ вновь подтвердил наличие иностранных финансовых инструментов", - подчеркнул Булаев.

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.