Лавров заявил, что у России нет межгосударственных контактов с Великобританией

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на отсутствие у России межгосударственных контактов с Великобританией, в связи с чем особое значение обретают культурные и гуманитарные обмены между странами.

"Великобритания - еще один пример, когда никаких у нас межгосударственных контактов нет. И в этих условиях общественная дипломатия, контакты между людьми, связи культурные, гуманитарные, научные - они обретают особое значение", - сказал глава МИД в понедельник на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

Отвечая на вопрос о том, чем общественная дипломатия могла бы помочь государственной дипломатии, Лавров отметил: "Самим своим существованием. Это всегда полезно, когда люди ощущают нерв своей страны, люди, которые работают на государственных должностях, в том числе на внешней политике. Но не использовать такое искреннее желание для того, чтобы развивать наши контакты с настроенными дружественно по отношению к нам людьми за границей, было бы неправильно".

И в современных условиях, продолжил министр, значение этой работы возрастает многократно. "Когда у нас западные коллеги решили обидеться на РФ. То за Украину, то за Крым. Постоянно что-то есть. Кто-то кого-то отравил, но никто никаких фактов не предъявляет. Отношения заморожены", - констатировал Лавров.

Глава МИД напомнил, что у РФ с ЕС была самая разветвленная архитектура структурированных государственных отношений, однако все это было "в одночасье зарублено".

"Кстати, с той же Великобританией очень много гуманитарных мероприятий, ежегодные культурные встречи, фестивали, гастроли. Чем больше вы будете со своими единомышленниками за рубежом дружить и совместно реализовывать проекты, тем лучше будет России на международной арене в целом. Тем больше избирателей соответствующих стран, когда им в очередной раз правительство будет предлагать какую-то русофобскую повестку дня, будут уже иметь на подобные идеи свою собственную точку зрения", - подчеркнул министр.