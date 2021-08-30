Наблюдатели СНГ за выборами в Госдуму прибудут в Россию 16-17 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Наблюдатели от миссии СНГ по наблюдению за выборами в Госдуму прибудут в Россию 16-17 сентября. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава миссии Ильхом Нематов.

"Наблюдатели прибудут 16-17 сентября и в течение трех дней будут наблюдать процесс голосования как в Москве, так и в регионах России, - сказал он по итогам встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой. - Мы определим наблюдателей по Москве и регионам. Штаб будет заниматься вопросами правовой экспертизы и законодательной базы".

Нематов отметил, что для подготовки документа по итогам выборов будет создан координационный совет с участием представителей стран СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. "Страны-наблюдатели СНГ будут строить свою работу на основе законодательной базы РФ беспристрастно, с соблюдением принципов невмешательства и нейтральности, принципов международного права", - добавил он.

"Мы планируем провести итоговую пресс-конференцию 20 сентября. Мы озвучим итоги наблюдения и наши оценки, которые будут базироваться на той информации, которую мы будем получать от избирательной комиссии и наших наблюдателей", - сообщил глава миссии.

Нематов также указал, что парламентские выборы в России являются важнейшим событием в политической жизни не только России, но и всего СНГ. "Россия с ее огромным политическим, экономическим и историческим потенциалом играет ключевую роль в деятельности СНГ. От активной позиции России и от поддержки интеграционных процессов зависит дальнейшее развитие и укрепление отношений между странами СНГ и устойчивое развитие самого содружества", - подчеркнул он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.