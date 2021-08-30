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Смена власти в Афганистане
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Небензя: авторы резолюции СБ ООН по Афганистану проигнорировали российские озабоченности

По словам постпреда РФ при ООН, Россия предлагала отразить в резолюции негативный эффект заморозки финансовых активов и вывоза важных для экономики специалистов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану потому, что ее авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы. Об этом заявил в понедельник на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану, - сказал он. - Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей".

Вывоз ценных специалистов

Россия предлагала включить в резолюцию Совета Безопасности ООН по Афганистану пункт о негативном влиянии на ситуацию в стране массового вывоза ценных для экономики специалистов и заморозки финансовых активов, однако эти инициативы были проигнорированы, заявил Небензя.

"В ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях "утечки мозгов" страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили", - сказал он.

Небензя также указал, что авторы резолюции не учли предложение РФ отметить в резолюции негативное влияние на ситуацию в Афганистане заморозки финансовых активов страны, а также осудить деятельность террористических группировок "Исламское государство" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (обе запрещены в РФ). В тексте резолюции при этом содержится осуждение группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление "Исламского государства").

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