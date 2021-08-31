Лавров обсудит с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет в Москве нового главу МИД Армении Арарата Мирзояна, для которого визит в Россию станет первой зарубежной поездкой на этом посту. Как ожидается, повестку переговоров возглавит текущая ситуация в нагорнокарабахском урегулировании.

Армения оставалась без главы внешнеполитического ведомства почти три месяца. Экс-министр иностранных дел Ара Айвазян и все его заместители ушли в отставку в конце мая. 19 августа на эту должность был назначен бывший спикер парламента республики Мирзоян. Лавров сразу же поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его в Москву.

В преддверии встречи в МИД РФ указали на союзнический характер российско-армянских отношений. Планируется, что стороны обсудят дальнейшие шаги по их развитию во всех областях, а также рассмотрят перспективы укрепления сотрудничества в общих интеграционных объединениях - СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Кроме этого, министры уделят внимание координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.

"Одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с реализацией договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Будут предметно рассмотрены гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, ситуация на армяно-азербайджанской границе и процесс разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - информировали на Смоленской площади.

Сложности в урегулировании

Трехсторонние соглашения, подписанные президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном положили конец военному противостоянию в Нагорном Карабахе и стали основой процесса мирного урегулирования. Однако ситуация в регионе все еще остается напряженной, а в отношениях Баку и Еревана продолжают возникать новые сложности. С 12 мая начала ухудшаться обстановка на армяно-азербайджанской границе, обе стороны периодически обвиняют друг друга в провокациях.

Это обострение, в частности, создало дополнительные трудности для реализации договоренностей лидеров трех стран, по решению которых была создана рабочая группа для налаживания транспортных и экономических связей в Карабахе. 1 июня вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что деятельность этого органа была приостановлена именно из-за проблем на границе с Азербайджаном. Тем не менее в середине августа впервые за несколько месяцев председатели рабочей группы вновь встретились в Москве, что можно считать обнадеживающим сигналом.

Предстоящие переговоры Лаврова и Мирзояна предоставляют хорошую возможность обсудить дальнейшие шаги по восстановлению региона после боевых действий и сохранению мира, который удалось установить благодаря значительным посредническим усилиям Москвы. В российском дипведомстве подчеркнули, что с момента прекращения конфликта в Нагорном Карабахе "удалось заметно продвинуться в стабилизации ситуации и решении гуманитарных проблем".

Диалог при любых обстоятельствах

Москва и Ереван поддерживают интенсивный политический диалог на всех уровнях, в том числе и на высшем. Контакты не прерывались и в тот момент, когда в Армении шел довольно длительный процесс формирования нового правительства, а МИД страны с мая работал фактически без руководства. В частности, в последний раз Путин и на тот момент исполнявший обязанности премьер-министра Армении Пашинян встречались 7 июля в российской столице. Тогда президент РФ положительно оценил консультации между ведомствами двух стран. 19 августа кабмин республики был полностью сформирован, что позволяет рассчитывать на еще более активное взаимодействие.

В российском дипведомстве также отметили эффективную внешнеполитическую координацию по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня. "Визит [Мирзояна] станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, в том числе с учетом новых реалий, возникших в регионе после окончания военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - добавили на Смоленской площади. Сам армянский министр накануне поездки в Россию заверил в намерении Еревана расширять союзнические отношения с Москвой.

Сферы сотрудничества

Пандемия также не стала помехой для развития двусторонних связей. В настоящее время взаимодействие профильных ведомств России и Армении по борьбе с коронавирусной инфекцией активно наращивается, а очные встречи чиновников постепенно возобновляются. С конца 2020 года Россия поставила в республику несколько десятков тысяч доз вакцины "Спутник V", сейчас прорабатывается налаживание производства препарата и в самой Армении.

В условиях пандемии сторонам удалось избежать серьезного падения торгового оборота, а экономическое партнерство продолжает развиваться в таких областях, как энергетика, финансы, добыча и переработка полезных ископаемых. Одной из перспективных сфер сотрудничества Москвы и Еревана являются информационные технологии. В то же время продолжающееся российско-армянское взаимодействие в военной и военно-технической областях способствует обеспечению безопасности республики и стабильности в Закавказье.

В МИД РФ также указали на развитие контактов с Арменией в образовании, науке, культуре и искусстве, а также по линии институтов гражданского общества. "В республике сохраняется высокий интерес к получению высшего образования на русском языке, в том числе с помощью программ по обучению за счет средств российского бюджета. В 2020/2021 учебном году в российских вузах обучались 4 936 граждан Армении", - заключили в российском дипведомстве.