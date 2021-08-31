Матвиенко отметила, что сотрудничество России и Киргизии строится на дружбе и доверии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Совет Федерации всегда готов оказывать парламентариям Киргизии всемерную поддержку в расширении двустороннего взаимодействия. Об этом говорится в телеграмме председателя верхней палаты Валентины Матвиенко, направленной главе парламента Киргизии Таланту Мамытову по случаю дня независимости республики.

"Ценим сотрудничество России и Киргизии, которое строится на основе дружбы и доверия. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации неизменно готов оказывать киргизстанским парламентариям всемерную поддержку в расширении двустороннего взаимодействия", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что за 30-летний период становления государственности в Киргизии были проведены конституционные реформы, политические, экономические и социальные преобразования, "позволяющие уверенно продвигаться по пути самостоятельного развития, сохраняя приверженность своим многовековым традициями и уникальной национальной культуре".

"Пользуясь случаем, хочу пожелать вам, уважаемый Талант Турдумаматович, и всему депутатскому корпусу Жогорку Кенеша [парламента] Киргизской Республики успехов в предстоящих парламентских выборах, призванных стать выражением законного волеизъявления народа и способствовать дальнейшему укреплению государственности на благо дружественного народа Киргизии", - заключила Матвиенко.