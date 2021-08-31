Лавров заявил, что Россия и СССР никогда ничего не навязывали Афганистану

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. СССР в свое время активно участвовал в создании афганской экономики и установлении привычного образа жизни в этой стране, никогда не навязывала какие-либо ценности Кабулу и Москва. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном и РФ без какого-либо визового режима, и мы также действительно переживаем за афганский народ. <...> СССР был первым, кто признал Афганистан [как независимое государство]. И СССР активно создавал афганскую экономику, помогал афганцам жить в стране по тем принципам и законам, по каким жили их предки. Мы никогда ничего Афганистану не навязывали. У нас, правда, есть свой печальный опыт, но тем не менее", - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия не злорадствует из-за последних событий в Афганистане. Он добавил, что в основе философии действий Москвы на международной арене лежит уважительное отношение к традициям всех народов и их культуре.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.