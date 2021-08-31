Лавров: в РФ сложился общенациональный консенсус по большинству вопросов внешней политики

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россияне поддерживают курс государства на международной арене, в стране наблюдается общенациональный консенсус по большинству внешнеполитических вопросов. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"По подавляющему большинству внешнеполитических вопросов у нас действительно общенациональный консенсус, и это придает нам силы, поскольку наши граждане всегда с пониманием воспринимают то, что мы делаем и поддерживают то, что мы делаем. И эту широкую поддержку я наблюдаю сейчас, когда езжу по различным регионам Российской Федерации", - отметил министр.

Он добавил, что с точки зрения задач, которые Россия решает на международной арене, власти страны взаимодействуют "со всеми фракциями без исключения".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.