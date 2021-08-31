Лавров: русский язык последние 30 лет теряет свои позиции в постсоветских странах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Позиции русского языка последние 30 лет ослабевают в странах постсоветского пространства, в частности в Центрально-Азиатском регионе, откуда в Россию прибывает "основное количество трудовых мигрантов". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"За последние 30 лет, к сожалению, русский язык стал очень быстро терять свои позиции. Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру, - сказал он. - Но одновременно в целом ряде случаев русский язык резко терял свои позиции. И это сейчас понимают наши соседи, в том числе и страны Центральной Азии, которые и поставляют основное количество трудовых мигрантов".

По словам министра, сейчас с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Киргизией, где "[русский] язык является официальным и достаточно хорошо защищенным", хотя и ухудшается "качество знания этого языка", российская сторона разрабатывает целую программу "по вопросам создания университетов и школ". "Это одна из инициатив, которую активно поддержал Совет Федерации, - продолжил Лавров. - Лично [председатель верхней палаты российского парламента] Валентина Матвиенко в Таджикистане в один из визитов такую инициативу проявила вместе с президентом [Таджикистана Эмомали] Рахмоном. Она сейчас уже реализуется, и к ней проявляют интерес другие государства. И мы будем это активно распространять".

Как отметил глава дипведомства, Москва рассчитывает, что соседи придут к "пониманию необходимости сохранять русский язык не потому, что Россия этого хочет, а потому, что это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства". "Мы будем такую линию проводить", - резюмировал он.