Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане. Одновременно он выразил благодарность российским летчикам и медикам за оперативную и четкую работу нескольких сотен граждан пяти стран при эвакуации из Кабула.

Шойгу на селекторном совещании во вторник подчеркнул, что обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни.

Глава Минобороны напомнил, что с 24 по 26 августа по поручению президента Владимира Путина самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Белоруссии.

"К мероприятию привлекались три самолета Ил-76МД и один самолет Ил-62", - сказал министр. Также он выразил благодарность российским летчикам, медицинскому персоналу за оперативную и четкую работу.