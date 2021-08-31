{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической

Министр обороны положительно отметил действия летчиков и медиков России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане. Одновременно он выразил благодарность российским летчикам и медикам за оперативную и четкую работу нескольких сотен граждан пяти стран при эвакуации из Кабула.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

Шойгу на селекторном совещании во вторник подчеркнул, что обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни.

Глава Минобороны напомнил, что с 24 по 26 августа по поручению президента Владимира Путина самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Белоруссии.

"К мероприятию привлекались три самолета Ил-76МД и один самолет Ил-62", - сказал министр. Также он выразил благодарность российским летчикам, медицинскому персоналу за оперативную и четкую работу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
Песков: США могут побудить Зеленского пойти по пути реализации "Минска-2"
При этом в Кремле не видят рисков для отношений России и США в визите Зеленского в Вашингтон
Читать полностью