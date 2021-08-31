Россия хочет увеличить число дипломатов в СНГ и популярных у граждан курортных зонах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия активно продвигает идею увеличения представленности своего дипломатического аппарата в СНГ и в курортных зонах тех стран, которые наиболее востребованы среди россиян. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Как отметил министр, российский дипломатический корпус за границей не сопоставим по размеру с заграничным аппаратом США. "У нас где-то уровень средней европейской страны - Франция, Германия, - не средней, а крупной европейской страны, - подчеркнул Лавров. - Это отнюдь не заоблачные цифры. А если посмотреть на состав посольств в странах СНГ - в Центральной Азии, Армении, не говоря уже об Украине, - Запад там представлен бывает в несколько раз больше, чем мы представлены в наших дипломатических миссиях".

"Мы как раз сейчас активно продвигаем - нас президент поддержал - скромное увеличение загранаппарата, - продолжил он. - Во-первых, для работы в странах СНГ, чтобы мы были там чуть-чуть приближены по количественному составу к западным посольствам, а во-вторых, в тех курортных краях, куда наши туристы едут регулярно".

Глава дипведомства отметил, что у России "до недавнего времени не было генконсульства ни в Шарм-эш-Шейхе, ни в Хургаде". "В Турции, в Анталье, мы недавно только открыли, и то там только три человека работают, а туристов 5 млн с лишним в год, - указал министр. - Поэтому у нас очень скромные возможности, мы хотим, все-таки сохраняя эффективность отдачи, немного их подкрепить".