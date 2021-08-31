Рабочий визит Лукашенко в Москву намечен на 9 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с рабочим визитом Москву 9 сентября и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых пройдет пресс-конференция. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дорожных картах по интеграции.

"Я вам могу подтвердить, что, действительно, на 9 число [9 сентября] намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию. Я не буду предвосхищать содержание этой пресс-конференции", - сказал представитель Кремля.

Также Песков, отвечая на вопрос о программе общей интеграции РФ и Белоруссии, призвал не забегать вперед, а дождаться заявлений глав двух государств.

"Единственное, что также хочу обратить ваше внимание на то, что уже на протяжении нескольких лет правительства двух стран с участием, кстати, глав государств предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих вот программ. Удалось существенно продвинуться, насколько, как и в чем, давайте все-таки дождемся глав государств, не будем забегать вперед", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее во вторник посол республики в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым сообщил, что Путин и Лукашенко на встрече 9 сентября обсудят "все дорожные карты и карты развития углубления интеграции". По словам посла, подписание этих документов может состояться в Минске 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и России.