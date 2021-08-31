Песков: США могут побудить Зеленского пойти по пути реализации "Минска-2"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы побудить его пойти по пути реализации минских соглашений, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не считаем себя вправе вмешиваться в отношения двух суверенных государств, Соединенных Штатов и Украины, и не собираемся это делать, - отметил представитель Кремля. - Единственное, мы очень внимательно отслеживаем результат этой поездки [Зеленского в Вашингтон] с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его все-таки пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования".

"Вот, наверное, что мы ожидали бы", - добавил он.

По словам Пескова, в Кремле не считают, что поездка Зеленского в США несет риски для отношений Москвы и Вашингтона, а также Москвы и Киева. "Какие могут быть риски? Наши отношения с этими странами - это одна субстанция, отношения двух суверенных государств - это другая субстанция", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Зеленский 30 августа отправился с первым визитом в США, на согласование которого ушло два года. Во вторник у него запланирована встреча в Вашингтоне с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Встреча президента Украины с американским коллегой Джо Байденом ожидается 1 сентября.