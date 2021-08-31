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Путин проведет встречу с врио губернатора Ульяновской области

Поздно вечером президент вылетит во Владивосток

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио главы Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Президент] будет принимать исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских", - сказал Песков.

Он добавил, что Путин во вторник работает в Кремле, у него также запланированы внутренние встречи и совещания. "Поздно вечером Путин вылетит во Владивосток, завтра уже работа во Владивостоке", - отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что глава государства выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). У Путина также запланирован ряд других мероприятий на Дальнем Востоке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичУльяновская область
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