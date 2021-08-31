Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине оппозиционными СМИ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неверной интерпретации отдельными оппозиционными деятелями и СМИ сказанных им накануне слов о нападках на личность Иосифа Сталина в контексте итогов Второй мировой войны.

"По сути дела, я сказал следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и [Адольфа] Гитлера как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, спасли многие народы", - сказал Лавров во вторник на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ <...> стали затем говорить, что Лавров оправдывает преступления сталинизма. Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче", - добавил министр.

Накануне Лавров заявил, что "историю нельзя трогать" и привел в пример имеющие место сегодня "нападки на Сталина как главного злодея". Он назвал их частью атаки на прошлое нашей страны и на итоги Второй мировой войны, в том числе с целью политически ослабить РФ.