Захарова заявила, что Гааге придется объяснить свою помощь боевикам Сирии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Властям Нидерландов придется объяснить свою поддержку радикальной группировки "Султан Мурад" в Сирии. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Интересную историю раскопали депутаты голландского парламента. Они выяснили, что официальная Гаага на протяжении как минимум нескольких лет оказывала помощь не только псевдогуманитарщикам из "Белых касок", но и так называемой дивизии "Султан Мурад" - военизированному формированию антиправительственных сирийских сил. Из открытых источников следует, что "дивизия", судя по данным ООН, вербовала детей-подростков, вооружая их и отправляя в бой, - указала она. - Узнать, как именно Гаага помогала боевикам, сколько это стоило нидерландским налогоплательщикам, каковы планы дальнейшей поддержки, депутатам парламента не удалось. Но это не означает, что объясняться Нидерландам не придется".

По словам Захаровой, голландских депутатов возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей. "Знаете, что сделала голландский министр иностранных дел? Выразила озабоченность появлением сообщений о детях-солдатах. На этом - все. Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался. Глава нидерландской внешней политики обмолвилась, что обстоятельства выясняются", - указала официальный представитель МИД.

Она обратила внимание, что, как ни странно, выяснение обстоятельств, вызванных внутренними решениями требует времени, тогда как все, что касается России, не вызывает сложности и "сразу ведет к обвинениям, требованию санкций и всяческим проклятиям в адрес Москвы". "Мне всегда казалось, что в своем разбираться проще. Правда, если речь не идет о рубрике #ЭтоДругое", - отметила дипломат.