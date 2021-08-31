Лавров: Баку и Ереван должны умерить риторику в адрес друг друга в целях урегулирования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Конечно же, нужно серьезно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ обратил внимание на значение работы трехсторонней рабочей группы по Карабаху для восстановления доверия между сторонами. "Сейчас я исхожу из того, что речь не идет о возобновлении процесса, речь идет о выполнении того, что подписано уже, и прежде всего о необходимости обеспечить надежную безопасность и, конечно же, начать восстанавливать доверие. Здесь особую роль играет трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций и экономических связей. Это будет очень важной мерой, которая позволит сторонам более конструктивно относиться к происходящему", - указал министр.

Он также добавил, что Москва считает принципиально важным поощрение гуманитарных связей между Арменией и Азербайджаном на всех уровнях. Вопрос о том, планируется ли какая-либо встреча между сторонами, Лавров предложил переадресовать Баку и Еревану.

Как отметил Лавров, Москва и Ереван договорились не ослаблять внимание к усилиям по устранению взаимных раздражителей в отношениях Армении и Азербайджана. Лавров сообщил, что на переговорах с армянским коллегой они подробно обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, которые позволили остановить конфликт в Нагорном Карабахе. "Договорились не ослаблять внимание к усилиями по устранению взаимных раздражителей в отношениях Еревана и Баку, включая окончательное решение вопроса об освобождении армянских пленных, включая передачу карт минных полей, и подтвердили востребованность дальнейшей деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал министр.

Освобождение военнопленных

Россия призывает азербайджанскую сторону освободить всех армянских военнопленных без каких-либо условий, заявил Лавров. "Мы этот сигнал [по обмену всех на всех] посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий", - указал глава дипведомства.

По словам министра, такие действия азербайджанской стороны "стали бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает". "И конечно, это было бы важным гуманитарным шагом, - добавил он. - Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций, но, конечно, окончательное решение зависит все-таки не от нас".

Тем не менее, как отметил Лавров, эта позиция Москвы систематично проводится в двусторонних контактах с Баку, в том числе и на высшем уровне. "Любые меры доверия - не только это, но и вот встречную меру, которую Армения осуществила, передачу карт минных полей, мы активно поддержали, - продолжил глава министерства. - Считаем, что и сейчас можно такими встречными шагами, необязательно увязывая одно с другим, а просто в духе доброй воли, сделать шаг навстречу партнеру, соседу, с которым все равно придется жить на одной земле и дышать одним воздухом. Мы будем всячески этому способствовать".