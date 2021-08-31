ЦИК 1 сентября утвердит список участков за рубежом, где пройдет досрочное голосование

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о том, на каких зарубежных избирательных участках будет проходить досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев во вторник в ходе круглого стола, посвященного общественному наблюдению на избирательных участках за рубежом.

"Буквально завтра на заседании ЦИК я буду докладывать вопрос о досрочных голосованиях [на зарубежных участках]. И там, в случае принятия этого постановления ЦИК, все вопросы, я надеюсь, будут сняты", - сказал Андреев.

По его словам, "хочется, чтобы избирательная урна добралась до каждого желающего проголосовать, но возможности МИД РФ и наших диппредставительств не безграничны, хотя делают они максимум возможного".

"Цель наша совместная с МИД как организаторов выборов - это достоверность итогов и легитимность результатов. Мы не гонимся за явкой или какими-то еще другими цифрами, поэтому мы делаем максимум возможного для того, чтобы граждане РФ, проживающие за рубежом или оказавшиеся там, имели возможность реализовать свое активное избирательное право", - отметил Андреев.

Он напомнил, что РФ является "единственным практически государством в мире, которое имеет настолько либеральный и демократичный подход к организации голосования за рубежом". "Граждане многих стран не будут иметь возможность прийти на участок за рубежом и просто по предъявлению паспорта проголосовать. Как правило, требуется предварительная регистрация, как правило, право проголосовать предоставляется только тем, кто находится на консульском учете и так далее. В РФ таких препон нет", - уточнил член ЦИК.

Согласно законодательству, 3 сентября начнется досрочное голосование на выборах в Госдуму для групп российских избирателей на зарубежных участках. Ранее в ЦИК сообщали, что россияне, которые будут находиться за рубежом с 17 по 19 сентября, смогут проголосовать досрочно и в дни голосования на одном из 348 избирательных участков, расположенных в 143 странах. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.