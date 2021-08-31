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Российско-армянский межрегиональный форум планируют провести в 2021 году

Москва и Ереван также ведут подготовку к проведению 7-го Российско-армянского молодежного форума

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Восьмое заседание российско-армянского межрегионального форума планируется провести до конца 2021 года. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Высказались в пользу укрепления нашего делового партнерства через активизацию связей между представителями бизнеса и между регионами России и Армении. В этом плане у нас есть эффективный инструмент - двусторонний межрегиональный форум, - сказал он. - Планируется его 8-е заседание, которое имеется ввиду организовать, надеюсь, в этом году в зависимости от развития эпидемической ситуации".

Министр также отметил, что стороны ведут подготовку к проведению 7-го Российско-армянского молодежного форума.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияМирзоян, Арарат Самвелович
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