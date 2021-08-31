Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов в депутаты Госдумы от Партии роста

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Верховный суд России во вторник отменил регистрацию шести кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков Партии роста. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Государственную думу Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгении Орловой, Алексея Урываева, Заура Шахбанова ", - сказала собеседница агентства.

Поводом для обращения в суд стала информация от Центробанка РФ, указывающая на владение иностранными финансовыми инструментами.

Пресс-секретарь Партии роста Анастасия Киченко сообщила ТАСС, что в изначальном списке ЦИК были 11 представителей партии, у которых Центризбирком выявил недостоверные сведения в документах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.