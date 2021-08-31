Памфилова назвала "предвыборным трепом" слова Грудинина о подаче на нее в суд

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что расценивает заявление директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина о подаче на нее в суд как "предвыборный треп", однако, в случае поступления иска, она готова быть ответчиком по этому вопросу.

Грудинин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" во вторник заявил, что намерен подать в суд на главу ЦИК. В частности, бизнесмена возмутили слова Памфиловой о том, что он якобы выводил в офшоры миллиарды рублей.

"Никакой перепалки нет. Было мое утверждение, от которого я не отказываюсь. Его [Грудинина] реакцию я расцениваю как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать. Мы уже это проходили в 2018 году, тогда тоже они грозились подать на ЦИК в суд. Вот прошло три года. И где этот иск?" - приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК во вторник.

Председатель комиссии выразила уверенность, что "пройдет кампания и сейчас не будет никакого иска". "И до ЕСПЧ они не дойдут. А если вот [жалоба в суд] будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, чтобы в конце концов суд поставил все точки над i: что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и так далее. Любой вариант меня устраивает", - отметила Памфилова.

Решение ЦИК

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Как объяснили представители ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании, он является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в Верховный суд РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, 19 августа апелляционная коллегия ВС признала законным решение суда первой инстанции.