Посольство РФ в Чехии призвало МИД страны дать школе дипмиссии нормально функционировать

ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии призвало во вторник МИД республики вернуть российской школе в Праге "возможность нормального функционирования". Это подчеркивается в комментарии дипломатического представительства, опубликованном в Facebook.

"Призываем МИД Чехии отказаться от деструктивных действий, заложниками которых стали дети, и вернуть школе при посольстве возможность нормального функционирования, - отмечается в документе. - Решительно отвергаем безосновательное утверждение Министерства иностранных дел Чехии, что российская сторона несет ответственность за прекращение работы средней школы при посольстве России в Чехии".

Школа официально зарегистрирована в министерстве образования, по делам молодежи и спорта Чехии как "специализированное структурное подразделение российского посольства" и в этом качестве функционирует в соответствии с чешским законодательством и на тех же основаниях, что и аналогичные иностранные школы в Чехии.

"Единственной причиной прекращения работы школы являются недружественные действия МИД Чехии, лишившего аккредитации ее учителей в рамках своего одностороннего решения о сокращении штата посольства. Вся ответственность за лишение учеников и их родителей законного права получать выбранное ими образование (закрепленного в т.ч. Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 года) лежит на МИД Чехии", - отмечается в комментарии.

Школа готова была открыть двери с 1 сентября

Посольство РФ 13 августа проинформировало, что российская школа в Праге готова открыть свои двери для учеников с 1 сентября, если чешская сторона аккредитует ее учителей. Речь идет о 15 административно-технических сотрудниках посольства РФ.

Согласно статье 88 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года, образовательные услуги для граждан России за рубежом обеспечивают российские посольства. Персоналом школ при посольствах могут быть только сотрудники, аккредитованные в качестве членов административно-технического персонала дипмиссии.

"Лишение чешской стороной наших учителей соответствующей аккредитации вынудило их до 1 июня покинуть территорию Чехии. Таким образом была сорвана сдача учащимися государственных экзаменов, а работа школы парализована. В учебном году 2020/2021 в школе обучалось около 300 человек. Своими действиями чешские власти лишили наших соотечественников законного права получать российское образование", - отметило посольство.

Речь идет об образовательном учреждении, являющимся продолжателем "Русской земской гимназии", открытой в 1922 году в рамках "Русской акции помощи" первого президента Чехословакии Томаша Масарика. На протяжении столетия она обеспечивала доступ к российскому образованию детям сотрудников посольства, соотечественников и членов дипмиссий других стран.

Школа является структурным подразделением посольства. Комплекс ее зданий построен на основе соглашения между правительствами СССР и ЧССР (Чехословацкая социалистическая республика) об обмене школьными комплексами зданий в Праге (1979 гjl) и официально передан чешским Управлением по обслуживанию дипломатического корпуса города Праги непосредственно посольству СССР в Чехословакии 31 декабря 1981 года. "Разговоры, что школа не является составной частью посольства, ведутся либо из-за незнания предмета, либо из-за умышленного игнорирования соответствующей договорно-правовой базы", - отметили в посольстве.

Школы за рубежом

Школы при российских дипмиссиях есть во всех крупных государствах мира. До 2006 года функционировала школа при посольстве Чехии в Москве, учителя которой были аккредитованы в качестве его административно-технического персонала. В Вашингтоне школа "American Sokol" до сих пор действует на территории чешской дипмиссии при поддержке МИД Чехии.

"В этой связи крайне странно звучит аргументация МИД Чехии, что работа нашей школы не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Конвенция не только не запрещает оказание образовательных услуг, но и возлагает на дипмиссии функции защиты в государстве пребывания интересов своих граждан, поощрения развития взаимоотношений в области культуры и науки. Таким образом, налицо очередной пример политики двойных стандартов в отношении России", - отметили дипломаты.