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Кризис в Сирии

МИД РФ: Москва позитивно оценивает отправку партии гуманитарной помощи ООН в Идлиб

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "важно также оперативно выработать надежный механизм распределения груза среди нуждающихся"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия высоко оценила поставку гуманитарной помощи ООН в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В Москве с удовлетворением отмечают успешное выполнение первого этапа операции ВПП ООН и рассчитывают на ее своевременное завершение. Важно также оперативно выработать надежный механизм распределения груза среди нуждающихся, чтобы исключить его попадание в руки террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС), контролирующих зону деэскалации", - отметили в министерстве.

В дипведомстве напомнили, что первая партия гуманитарной помощи ООН поступила в провинцию в понедельник, а к середине сентября всемирная организация поставит в Сирию 27 тыс. гуманитарных комплектов.

"Выступаем за продолжение активных международных усилий по налаживанию нормального гуманитарного доступа в Идлиб и другие районы на севере САР через линии соприкосновения, а также за добросовестное выполнение других положений резолюции 2585 СБ ООН, в том числе касающихся расширения гуманитарной деятельности за счет проектов по раннему восстановлению, повышения ее транспарентности и поддержки сирийцев в борьбе с последствиями пандемии COVID-19", - продолжили в дипведомстве.

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