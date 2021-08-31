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Смена власти в Афганистане

Захарова заявила, что в Афганистане никогда не забудут НАТО

Официальный представитель МИД РФ напомнила обещание генсека альянса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Афганистана никогда не забудут "чудесную организацию" НАТО. Об этом во вторник в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что генеральный секретарь Североатлантического альянса пообещал: блок не забудет о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как республику покинули последние американские военнослужащие.

"Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец", - написала Захарова.

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