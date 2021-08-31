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Захарова предложила советнику главы офиса Зеленского сменить название страны на "Укрусь"

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на предложение Алексея Арестовича сменить название Украины на "Русь-Украина"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу сменить название страны на "Укрусь". Об этом она написала во вторник в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на ранее озвученное предложение Арестовича сменить название Украины на "Русь-Украина" и "отобрать у России бренд русских".

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - отметила Захарова.

Теги
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