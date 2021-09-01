Лавров заявил, что Москва и Ташкент готовят визит Мирзиёева в Россию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва и Ташкент ведут доверительный политический диалог и работают над подготовкой визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для специального выпуска журнала "Бюджет" к 30-летию независимости Республики Узбекистан.

"Необходимый импульс дальнейшему углублению стратегического партнерства и союзничества придает особо доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях. По итогам встреч в верхах достигнуты и реализуются масштабные договоренности об осуществлении совместных проектов на десятки миллиардов долларов, - отметил глава МИД РФ. - Например, в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Ташкент в октябре 2018 года был подписан пакет соглашений и контрактов на общую сумму более $27 млрд. Сейчас на повестке дня - подготовка государственного визита в Россию узбекистанского лидера".

Официальный визит Мирзиёева в Москву, запланированный на весну минувшего года, из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенное время. В рамках этого визита планируется подписание ряда соглашений о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, намечено подписание договора о начале строительства в Джизакской области республики первой в Центральной Азии атомной электростанции. Ожидается, что в соответствии с заключенным в 2018 году межправительственным соглашением госкорпорация "Росатом" построит комплекс из двух энергоблоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200. В ходе визита также планируется официальное открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ в Москве, что будет означать возвращение республики на эту крупнейшую выставку РФ.