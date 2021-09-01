Путин: сотрудничество РФ и Узбекистана способствует стабильности во всей Центральной Азии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия придает большое значение укреплению союзнических отношений с Узбекистаном, отметил российский лидер Владимир Путин в телеграмме узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву по случаю 30-летия провозглашения независимости республики.

"Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в поздравлении, которое распространила в среду пресс-служба Кремля.

"Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях", - отметили в пресс-службе.

"Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии", - добавил президент.