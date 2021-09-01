Лавров: РФ вместе с союзниками работает над урегулированием ситуации в Афганистане

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия работает над тем, чтобы вместе с союзниками в Центральной Азии содействовать урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"После выхода натовских войск из Афганистана для нас самое главное - обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств <...>. От этого зависит напрямую безопасность южных рубежей Российской Федерации. Очень надеюсь, что вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства. Мы в этом направлении сейчас активно работаем", - сказал он.