РФ предпримет меры для максимальной прозрачности голосования на выборах за рубежом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия принимает меры, чтобы обеспечить максимальную прозрачность голосования на выборах в Госдуму в своих диппредставительствах за рубежом. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Мы принимаем меры для обеспечения максимальной прозрачности голосования в наших посольствах и генеральных консульствах, как всегда. Мы организуем возможность для наших граждан, находящихся за рубежом, отдать свой голос и реализовать свое избирательное право", - сказал министр.

В отношении решения БДИПЧ ОБСЕ не присылать своих представителей на выборы Лавров заметил, что "при всей важности международных наблюдателей" у РФ будут свои наблюдатели, и "их огромное количество". "Будет видеотрансляция голосования в полном объеме, об этом наш ЦИК очень подробно информирует. <...> В конечном итоге, при всей важности наблюдателей, конечно же, решение о том, как нам жить дальше и в каком составе наш парламент будет разрабатывать новые законы, принимать будут российские граждане", - резюмировал министр.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.