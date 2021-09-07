Что изменилось в процедуре выборов в 2021 году

Цифровых участков в Москве, на которых могли проголосовать иногородние избиратели, на предстоящих выборах в сентябре не будет, так как это не предусмотрено законом. Но в дальнейшем ЦИК может вернуться к их использованию.

Однако проголосовать не по прописке по-прежнему можно благодаря механизму "мобильный избиратель"

В стандартной ситуации избиратель голосует по месту регистрации. Узнать адрес своего участка можно здесь.

"Мобильный избиратель" дает возможность проголосовать на выборах: депутатов Госдумы (в любом месте РФ или на участках за границей); глав и депутатов субъектов РФ (в любом месте в пределах избирательного округа).

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно до 13 сентября через портал госуслуг, через МФЦ, в территориальную избирательную комиссию или на свой участок (с 8 сентября).

Найти участок, который вам подходит, можно здесь.

Сменить место голосования можно только один раз. Если у вас изменились планы и вы не сможете прийти к избирательной урне там, где планировали, вы можете пойти на участок по месту прописки.