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Что изменилось в процедуре выборов в 2021 году
7 карточек

Что изменилось в процедуре выборов в 2021 году

© Сергей Мальгавко/ТАСС
19 сентября в России пройдет единый день голосования

В сентябре одновременно с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах за кандидатов на высший административный пост будут голосовать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, а также муниципальные выборы и референдумы.

Голосование в течение трех дней

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Избирательные участки для голосования на всех выборах и референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, будут открыты 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени.

Голосования во дворах не будет

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На выборах в Госдуму не будет голосования "на пеньках", заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Однако 17 и 18 сентября предусмотрена дополнительная форма голосования для избирателей в населенных пунктах и местах, где нет помещений для голосования и транспортного сообщения. В таких местах должен быть переносной ящик и места для тайного голосования (в том числе стол с настольной ширмой или кабина), для выдачи бюллетеней, информационных материалов, письменных принадлежностей, для размещения членов избиркома и наблюдателей.

Традиционно предусмотрено голосование на дому: если у вас есть ограничения по здоровью или другая уважительная причина, то избирательный бюллетень и урну вам принесут. Для этого нужно письменно или устно (можно с чьей-либо помощью) обратиться на свой участок с 9 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 19 сентября. Голосование проводится по месту жительства или по месту пребывания избирателя, а также в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Проголосовать через интернет можно в семи субъектах РФ

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Дистанционное электронное голосование организовано в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

Избиратели из этих городов и регионов могут подать заявление на Едином портале госуслуг (москвичи — еще и на портале mos.ru в личном кабинете пользователя) до 24:00 по московскому времени 13 сентября. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона (при наличии), данные паспорта и пр. Отозвать заявление об участии в электронном голосовании можно до 24:00 мск 13 сентября.

Само голосование будет проводиться с 08:00 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на специальном портале vybory.gov.ru (для жителей Москвы mos.ru).

Подробнее о процедуре дистанционного электронного голосования можно почитать здесь.

На участках будут действовать меры против коронавируса

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Разработаны специальные рекомендации Роспотребнадзора для профилактики COVID-19 при голосовании на участках и на дому:

  • дистанционное измерение температуры, использование защитных экранов;
  • выдача избирателям индивидуальных ручек, масок и перчаток;
  • Соблюдение социальной дистанции — 1,5 метра;
  • указатели маршрута движения для избирателей, разведение потоков входящих и выходящих людей;
  • обработка рук, перчаток, рабочих поверхностей антисептиком;
  • уборка помещений с дезинфицирующими средствами перед голосованием и после;
  • использование одноразовых халатов и полиэтиленовых пакетов с индивидуальными наборами для голосования при выезде к избирателю на дом и т.д.

Без цифровых участков, но с "мобильным избирателем"

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Цифровых участков в Москве, на которых могли проголосовать иногородние избиратели, на предстоящих выборах в сентябре не будет, так как это не предусмотрено законом. Но в дальнейшем ЦИК может вернуться к их использованию.

Однако проголосовать не по прописке по-прежнему можно благодаря механизму "мобильный избиратель"

В стандартной ситуации избиратель голосует по месту регистрации. Узнать адрес своего участка можно здесь.

"Мобильный избиратель" дает возможность проголосовать на выборах: депутатов Госдумы (в любом месте РФ или на участках за границей); глав и депутатов субъектов РФ (в любом месте в пределах избирательного округа).

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно до 13 сентября через портал госуслуг, через МФЦ, в территориальную избирательную комиссию или на свой участок (с 8 сентября).

Найти участок, который вам подходит, можно здесь.

Сменить место голосования можно только один раз. Если у вас изменились планы и вы не сможете прийти к избирательной урне там, где планировали, вы можете пойти на участок по месту прописки.

День тишины перед выборами отменен

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Отменен запрет на агитацию в день перед выборами при многодневном голосовании. Теперь предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования. Запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется.

Как будет выглядеть бюллетень и как его заполнить

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Гражданин РФ в возрасте от 18 лет приходит на участок с паспортом, получает бюллетень, который подписан двумя членами избиркома и содержит печать. Названия партий в бюллетене будут размещены по результатам жеребьевки, с изображениями их эмблем (фамилии кандидатов по одномандатным округам располагаются в алфавитном порядке). В правом верхнем углу размещается специальная марка для защиты бюллетеня от подделки.

Если у кандидата была или есть судимость, то сведения о ней тоже приводятся в бюллетене. Кроме того, впервые указывается информация о кандидатах, которые признаны иностранными агентами или лицами, аффилированными с ними.

В кабинке для тайного голосования избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате напротив фамилии кандидата (партии), за которого голосует.

Если в бюллетене нет отметок в квадратах или проставлено больше одной отметки, то его учтут как недействительный. Если вы случайно испортили бюллетень, вы можете попросить новый.

Заполненный бюллетень избиратель сам опускает в специальную опечатанную урну. Она бывает простой или электронной — КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).

 

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